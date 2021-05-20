20 мая состоялась пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Она была приуочена к двухлетию инаугурации президента.

Год назад журналистов собрали на поляне перед Мариинским дворцом. В этот раз - на государственном предприятии "Антонов".

Пресс-конференция длилась три часа. "Стране" как и год назад, не дали задать вопросы.

Разбирались, что пишут в соцсетях после заявлений Владимира Зеленского, которые вызвали немало вопросов и рефлексий.

"Он ничего не знает. И уже, пожалуй, и не узнает"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва озвучил два вопроса, которые сегодня собирались задать журналисты нашего издания, но им не дали слово. Они касались санкций СНБО без решений суда и "зарплат в конвертах" депутатов от "Слуг народа".

"Стране" второй год подряд не дали задать вопрос Зеленскому на пресс-конференции.

У нашего журналиста Юлии Корзун было два вопроса.

1. Все санкции СНБО были введены против граждан Украины без суда. Никаких вступивших в силу обвинительных приговоров против них не было. Но, по вашим указам, им блокируются счета и активы, закрываются телеканалы. Не опасаетесь ли вы, что когда вы перестанете быть президентом – к вам это все вернется бумерангом. И уже новый президент поступит с вами и со всеми вашими соратниками точно также - без суда и следствия, без предъявления публично каких-либо доказательств вины, просто через решения СНБО заблокирует счета, арестует активы и запретит Квартал 95?

2. К вопросу о теневой экономике. Уже больше года "Страна" описывает, как депутаты от "Слуг народа" получают зарплату в конвертах, в ставках - 10-15-20 тыс долларов. Почему депутаты не декларируют эти доходы? Дорого ли вам обходится фракция Слуга народа? И откуда вы берёте на это деньги?

Но эти вопросы нам задать не дали" - написал Игорь Гужва.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова подвела резюме сегодняшней пресс-конференции.

"Заставила себя вырвать почти 3 часа из жизни – послушала пресс-конференцию гаранта.

Бегающие глаза, сбивчивые обрывки фраз, неуверенные и неуспешные попытки собраться и сосредоточиться, ломаная импровизация, плохой украинский.

Мы делаем реформы для Украины. Вокруг меня есть люди, за которых мне иногда стыдно. Ну, бывает.

Не надо останавливать уезжающую из страны молодежь. Из многих стран едут, обычное явление. Савик-то вернулся. А Чаус? Забыл про Чауса.

На днюху мне такой супер-сюрприз устроили друганы по «Кварталу». Мы отдаем много сил, но идем вперед.

У нас есть вопросы, но мы продолжаем работать.

Кличко мне не конкурент. Просто красть деньги из бюджета не надо.

Я много думаю над разными вопросами. У нас будет референдум.

В международной повестке – ну вы же понимаете, мы не ЕС и не НАТО. Поэтому вакцины нам не дают.

Если США снимут санкции против Северного потока-2 – это будет серьезным геополитическим поражением Байдена.

Я уже стал приговором Порошенко. Ну, хотя бы тем, что стал президентом. И вообще - верьте в карму. В президента не обязательно, а в карму - да.

Я не вижу результат, но я верю. Я всегда даю второй шанс. Воля у нас сильная. Мы работаем.

У нас будет концепция, мы ее будем презентовать, кто будет жить в Конче-Заспе, кто на ВДНХ.

Давайте не говорить про второй срок – это обязательно будет совпадать с желанием общества.

Я не могу так долго выполнять обещания. Я не могу бороться со всем миром. Но буду. Я хочу быть лучшим президентом.

Мы будем смотреть вперед. У нас есть шанс. Ну и традиционное – миллион раз "не знаю". Скорее всего за оставшееся время уже и не узнает.

Вишенка на торте, или изюминка нынешней пресс-конференции – сбоку от гаранта, видимо для храбрости – фюзеляж самолета, выкрашенный зачем-то в ядовито желтый цвет (чтобы выглядел новее, не таким ржавым?), без двигателей, без крыльев, без хвоста, без оснащения - но с мотивирующим лозунгом - "Збройним силам – надійні крила".

На фоне которого и солировал наш великий верховный главнокомандующий. Ну оттащили бы куда-нибудь, чтобы не позориться, но и на это ума не хватило…

Занавес".

"Назовём эту пресс конференцию "взагалі по взагалям" тай таке" - написал журналист Макс Назаров, которому сегодня также не дали задать вопрос.

Об этом же написала телеведущая Диана Панченко.

"Пресс-конференция без смысла и цели. Что хотел сказать - непонятно. Ничего. В который раз убедились, что у человека в голове - каша. Пустой Президент на фоне недостроенного самолёта".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева назвала одни из самых часто употребляемых слов сегодня.

"На данный момент, два самых часто употребляемых на прессухе Зеленского слова - "потужный" и "философия". Такой себе патужный философ".

Также она написала о кадровой политике Зеленского и "шансе", который вместо обещанного приговора получил Петр Порошенко.

"Зеленский на вопрос о конченой кадровой политике отвечает, что всегда даёт людям второй и третий шанс. Вторая часть вопроса касалась приговора Порошенко. Короче, походу эти самые "шансы" как раз-таки получил Пётр Пятый, вместо приговора" - написала Олеся Медведева.

Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая была на пресс-конференции, написала, что пока президент пафосно говорил о планах на будущее Украины, в реальном настоящем присутствовавшим предложили сломанный стул.

"Хочу підняти Україну вгору, як піднімається літак Антонов", — начал с высокопарных фраз свою речь президент Зеленский.

Смешно. Ведь за минуту до начала пресс-конференции Зе я феерично свалилась со стула, который заботливо поставили для журналистов организаторы этого мероприятия.

Вместо взлёта - падение. Просто стул оказался сломан.

И это лучший символ "покращення" и "конца эпохи бедности" и "країни мрії". После этого все пафосные речи Зе для меня сводились к этому стулу. А вообще переживаю за гаранта.

Его стул хоть и не сломан, но уже начал немного пошатываться" - написала Юлия Корзун

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"Стал приговором, а мы и не заметили"

Об ответе Зеленского на вопрос о Порошенко написал журналист Денис Иванеско.

"Я уже стал его приговором", - Зеленский ответил на вопрос когда станет приговором Порошенко. А мы и не заметили.

И главное - Порошенко сам не заметил. Короче, бывший может расслабится - преследований больше не будет. Приговор окончательный и Оправдательный".

Журналист Юрий Ткачев написал, что и не ожидал ничего другого.

"Пресс-конференция Зеленского не очень интересная. Сплошное бебебе и высокохудожественное жевание соплей в сахаре.

Но можно ли было ожидать другого? Вряд ли. Ну что интересного может рассказать актёр, играющей роль президента образования, играющего роль независимого государства?

Вот если бы пресс-конференцию давала посол США, вот это да, вот это бы я посмотрел....

Для иллюстрации: простой, чёткий и конкретный ответ Зеленского на вопрос о том, стоит ли ждать приговора Порошенко" - написал Юрий Ткачев.

"По результатам пресс-конференции можно сделать выводы, что Зе свято верит, что он приговор, гарант, молодец, огурец, бодрячок, не сморчок, писатель философии, кормчий и направляющий, последняя инстанция и пуп Земли, как планеты.

Остался один вопрос: а кто ему ещё друг? Ермак не считается - его просто отправили сегодня на заклание" - написала журналист Елена Скидан.

Журналист Вячеслав Чечило объяснил промахи команды Зеленского их некомпетентностью.

"Вышиванка "не той системы", самолет без крыла и сотни подобных фейлов пиарщиков Зеленского – прямое следствие Майдана. Если посмотреть, где при Януковиче работали нынешние ведущие специалисты пиар-службы и прочих служб ОП, то окажется, что это были исполнители второго-третьего эшелона. Если совсем просто, то чьи-то мальчики и девочки на побегушках. Это и был их объективный уровень компетенции. Он там и остался. Но поскольку череда революционных и постреволюционных кадровых чисток вычистила всех, отдававших им указания, то теперь указания раздают они" - написал журналист.