Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности преступить закон. Об этом он обмолвился, когда отвечал на вопрос, связанный с расследованием по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

"Я не знаю, кто убийцы. Поверьте,если бы я знал, я бы все сделал, даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовать", - заявил Зеленский.

На эти слова президента Украины обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Самый конечно феерический момент пресс-конференции - признание президента, что он готов преступить закон. После такого заявления, в историю с похищением Чауса украинскими спецслужбами вполне верится", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский допустил причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета.

Напомним, сегодня в Киеве на территории завода "Антонов" проходит масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отказался от резких высказываний о Путине, чтобы избежать эскалации.

Также мы сообщали, что Зеленский неопределенно высказался о Порошенко.