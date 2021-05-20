В пятницу, 21 мая, Верховная Рада рассмотрит проект постановления об обращении к США по поводу введения санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом в ходе заседания парламента 20 мая сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Сейчас готовится к подписанию проект постановления об обращении Верховной Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса США 117 созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал Разумков.

Спикер парламента поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления сегодня, 20 мая.

"В связи с этим обращаюсь к комитету... В 15:00 провести заседание и подготовить постановление к рассмотрению. Чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли ее рассмотреть в стенах Верховной Рады", - заявил Разумков.

Напомним, недавно Государственный департамент США передумал вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

Мы писали о том, что Зеленский назвал снятие санкций с "Северного потока-2" победой России и поражением Байдена.