Второй год подряд журналисту "Страны" не дали возможность задать вопрос на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он отвечал на вопросы СМИ.

На пресс-конференции главы государства, которая проходила ровно год назад в парковой части Мариинского дворца присутствовала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова. Она не смогла задать вопрос президенту.

В этот раз пресс-конференция состоялась на государственном предприятии "Антонов". На ней побывала журналист "Страны" Юлия Корзун.

У Юлии Корзун было два вопроса к Владимиру Зеленскому:

Все санкции СНБО были введены против граждан Украины без суда. Никаких вступивших в силу обвинительных приговоров против них не было. Но, по вашим указам им блокируются счета и активы, закрываются телеканалы. Не опасаетесь ли вы, что когда вы перестанете быть президентом - к вам это все вернется бумерангом. И уже новый президент поступит с вами и со всеми вашими соратниками точно также - без суда и следствия, без предъявления публично каких-либо доказательств просто через решения СНБО заблокирует счета, арестует активы и запретит "Квартал 95"?

К вопросу о теневой экономике. Уже больше года "Страна" описывает, как депутаты от "Слуг народа" получают зарплату в конвертах, в ставках - 10-15-20 тысяч долларов. Почему депутаты не декларируют эти доходы? Дорого ли вам обходится фракция "Слуга народа"? И откуда вы берёте на это деньги?

Напомним, сегодня состоялась большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Именно в этот день, два года назад, прошла церемония его инаугурации. Пресс-конференция длилась три часа. "Страна" вела онлайн-трансляцию с пресс-конференции в обновляемом материале.