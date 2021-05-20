В Одессе началось очередное заседание областного апелляционного суда по обжалованию приговора националисту Сергею Стерненко, приговоренному судом первой инстанции к семи годам лишения свободы за похищение и пытки человека. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Финальное заседание по рассмотрению жалобы осужденного Стерненко судьи планируют провести в пятницу, 21 мая. Таким образом, завтра станет известно, утвердят ли апелляционные судьи приговор первой инстанции или отменят его.

Напомним, что адвокаты настаивают, что в деле о похищении и пытках человека доказательства против Стерненко необоснованы.

Как сообщалось, Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества. Его признали виновным в похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета. Мы публиковали полный текст приговора Приморского суда Одессы.

Ранее "Страна" писала о том, что сторонники Стерненко анонсируют новую акцию у Офиса президента на 22 мая.