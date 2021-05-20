Экс-депутату от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрею Лозовому в ближайшее время готовятся вручить подозрение за нападение на полицейских в Киеве 15 мая.

Об этом в четверг, 20 мая, "Стране" сообщил источник в МВД.

Ранее мы писали о том, как 15 мая Лозовой в неадекватном состоянии ввалился в столичный ресторан "Ибис", где начал дебоширить, после чего подрался с полицией. Бывший представитель партии Ляшко в Раде нанес три удара ногой патрульному по голове и плюнул ему в лицо.

В результате один правоохранитель попал в больницу с серьезной травмой. Экс-депутата на месте происшествия не задержали.

По состоянию на вечер среды, 19 мая, полиция уже выписала, но не вручила подозрение Лозовому в совершении преступления. Тогда оно находилось на согласовании в прокуратуре.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этом инциденте, в котором фигурирвал экс-депутат, и приводила рассказы свидетелей.

Также мы писали о случае, который произошел год назад в херсонском Железном Порту, когда народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко получил удар в лицо от посетителя кафе.