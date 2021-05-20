Президент Владимир Зеленский заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета.

В ходе третьей пресс-конференции главы государства Зеленскому задали вопрос о том, причастна ли контрразведка СБУ к убийству Павла Шеремета.

"Сложно сказать. Вероятность причастности за время той каденции (тогда президентом был Петр Порошенко - Ред.) тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой. Наверное, есть", - ответил президент.

При этом Зеленский добавил, что не знает кто убил Шеремета и заявил, что при его каденции не погиб ни один журналист.

"Я не знаю, кто убил Шеремета. Если бы я знал, я бы все сделал, чтобы этих людей арестовали (...) Если бы я был на 100% уверен, я бы с ней (Яной Дугарь - Ред.) не переписывался (...) При мне ни один журналист не погиб", - сказал президент.

Напомним, Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь (с которой Зеленский переписывается), волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

Также напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции украинского президента в обновляемом материале.