Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на данный момент заключены контракты на поставки в страну около 50 миллионов доз вакцин от коронавируса. Сравнение в процентном соотношении вакцинированных в Украине с привитыми гражданами европейских стран глава государства считает несправедливым.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"У нас на сегодня контрактов где-то на 45-47 миллионов вакцин. Бесплатных вакцин для населения Украины, что соответствует количеству нашего населения, с учетом детей. Это максмальное количество, которое можно было найти. Согласно программам, согласно Коваксу, согласно отдельной программе прямых контрактов, к примеру, тот же контракт с Pfizer на 20 миллионов вакцин. Эти шаги сделаны", - рассказал президент.

По его словам, нужно понимать, что Украина не входит в Европейский Союз и НАТО, то есть не является приоритетной страной с точки зрения очередей поставок вакцин.

"Те прямые контракты, как с Индией, как с Pfizer, были вне этих программ, на уровне сложных договоренностей между руководством Украины - президентом , премьер-министром или министром охраны здоровья. Мы все работали, понимая, что вакцин Украине просто может не быть. Я считаю очень несправедливой ситуацию в мире, к сожалению, я понимаю, что у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС", - заявил Зеленский.

В то же время сравнивать процент вакцинированных от коронавируса в Украине с процентом привитых граждан других странах, украинский лидер считает неправильным и несправедливым

"Я считаю, несмотря на то, что мы не в приоритете стран Евросоюза или НАТО, мы сделали больше вакцин чем некоторые европейские страны. Да, они маленькие, но тем не менее", - сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность тем компаниям, которые осуществляют поставки препаратов от коронавируса в Украину. Информацию против этих вакцин он назвал внутренним терроризмом.

"На каналах Медведчука все говорили про "Спутник", вбрасывали оскорбления в адрес АстраЗенека, Ковишилд. Астразенека просто прекратила поставки вакцин по всему миру в т.ч. в Украине. Я вакцинировался Ковишилдом да, чтобы быть с нашим народом, но я хотел чтобы Индия видела, что мы не оскорбляем их вакцины, что президент вакцинируется именно Ковишилдом, чтобы хоть как-то бороться с информационной войной, которая не только вне, но и внутри нашей страны. Это про терроризм, внутренний в Украине, к сожалению", резюмировал глава государства.

Напомним, Страна" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского.