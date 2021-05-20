Суд дал разрешение на задержание нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, который проходит вместе с Медведчуком по делу о госизмене.

Об этом в Facebook 20 мая сообщил пресс-центр СБУ.

"По ходатайству следователя СБУ, согласованного генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск", - сообщили в спецслужбе.

Отметим, что ранее глава СБУ Баканов сообщил, что нардеп Тарас Козак находится в России и не собирается оттуда возвращаться.

Напомним, Тараса Козака и Виктора Медведчука подозревают в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Также мы писали о том, что Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. И его адвокаты, и прокуроры намерены ее обжаловать. Суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука в пятницу.