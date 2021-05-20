Снятие санкций и достройка трубопровода "Северный поток-2" будет большой геополитической победой России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, существует риск того, что президент США Джо Байден пойдет на снятие санкций по "Северному потоку-2" в рамках какого-то большого размена. Также Зеленский признал, что это будет большая проблема для Украины.

"Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия – Ред.) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал глава государства.

Напомним, на днях Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2".

Накануне стало известно, что Государственный департамент США не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

"Страна" подробно разбиралась, достроят ли "Северный поток - 2", почему Байден решил не вводить санкции против строительства газопровода и что будет с украинским транзитом и ценами на газ для потребителей.