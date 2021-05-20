Президент Украины Владимир Зеленский считает, что он уже стал "приговором" для бывшего главы государства Петра Порошенко и заверил, что не имеет со своим экс-конкурентом на президентских выборах в 2019 году "никаких разговоров, хотя он (Порошенко) очень хотел".

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Журналист Дмитрий Гордон задал президенту следующий вопрос:

"Петр Порошенко. Есть ли у вас с ним личные договоренности по поводу того, чтобы его не трогала власть и станете ли вы его приговором? (такое обещание Зеленский давал в ходе дебатов с Порошенко - Ред.)".

"Насчет Петра Порошнко, у меня нет с ним никаких сентиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел, как Виталий Владимирович (Кличко - мэр Киева). Но он приходит, а этот, слава Богу, не приходит, мне так легче жить и работать. Они все хотят со мной договариваться. Я человек, который от природы не способен на это. Поэтому, считаю, им не повезло" - ответил Зеленский.

После этого Гордон повторил свой вопрос: "Вы станете приговором ему?".

"Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло", - ответил президент.

Также Зеленский сказал, что Порошенко, по его мнению, "много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины".

"Все это догонит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхностно, что сделано. Для кого? Для чего? Я понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу говорить детально про их шаги, операции, бизнес, реальные, специальные блокады того или иного направления для заработка денег, про Крым. Много всего. Я понимаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - никто. И это нельзя исправить никогда ничем. Ни опытом, ни образованием. Это или есть, или этого нет. Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты, вот и все", - добавил Зеленский.

Отметим, в ходе пресс-конференции в прошлом году президент Зеленский, отвечая на похожий вопрос о "приговоре Порошенко", заявил, его предшественники "так управляли страной, что их ждет много разных приключений и разных приговоров".

Напомним, за текстовой трансляцией сегодняшней пресс-конференции Зеленского вы можете следить в нашем материале.