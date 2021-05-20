В ходе заседания в четверг, 20 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины", автором которого является вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 264 нардепа.

Документом предлагается отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признать таковыми, которые не применяются на территории Украины, 979 актов органов государственной власти Союза ССР, а также 249 актов Украинской ССР, за отдельными исключениями.

В соответствии с законопроектом в существующие законы будут внесены изменения. Также будут отменены законы, которые формально сохраняют свою силу, но не осуществляют регулирующего воздействия.

Напомним, Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о "десоветизации" украинских законов в октябре 2020 года. Подготовка проекта закона длилась почти год.

Также мы сообщали о том, что текст законопроекта Руслана Стефанчука №4284 "О десоветизации законодательства Украины" появился в феврале 2021 года.