Текст президентского законопроекта о коренных народах появился на сайте Верховной Рады. Согласно тексту проекта, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом.

Отдельно прописано понятие коренных народов Крыма - это крымские татары, караимы и крымчаки.

По тексту проекта коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке.

Они могут создавать свои средства массовой информации. Им дается право получать финансирование своих представительских органов из госбюджета.

Законопроектом определяются гарантии относительно правовой защиты представителей коренного народа от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Напомним, на днях в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закрепить статус коренного народа в Украине за крымскими татарами.

Также мы сообщали, что Украина призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом.