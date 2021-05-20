В ночь на сегодня, 20 мая, сотрудники правоохранительных органов под личным руководством министра внутренних дела Аресена Аваков задержали двух влиятельных воров в законе – Сергея Олийника по кличке Умка и Лашу Джачвлиани (кличка - Лаша Очамчирский или Лаша Сван).

Об подробностях задержания "Стране" рассказал источник в МВД.

Сергей Олийник известен как лидер "днепровского" криминального клана. Он является одним из самых влиятельных воров в Украине – после раскоронования вора Андрея Недзельского по кличке Неделя, он на пару с другим вором – Нодари Асояном по кличке Нодари Руставский по сути стал теневым криминальным королем всей Украины.

Лаша Джачвлиани является партнером Умки по криминальному "бизнесу" - он отвечал за связи с "грузинскими" ворами. Полиция задержала обоих по новой статье "антиворовского" закона УК – установление и расширение преступного влияния.

Интересно, что обоим инкриминируется третья часть этой статьи – то есть, установление преступного влияния лицом в статусе "вора в законе". Это один из первых случаев применения этой статьи Уголовного Кодекса.

По информации источника "Страны", задержание обоих лидеров криминального мира готовилось давно, для этого была разработана спецоперация МВД под кодовым названием "Форсирование Днепра". Название, говорящее само за себя – по сути МВД пытается ликвидировать мощнейшую криминальную "днепровскую" группировку, которая имеет отношения с Коломойским и с днепровским бизнесменом Александром Петровским (он же "Нарик"). Днепровская ОПГ с прошлого года контролирует криминалитет не только в Днепропетровской области, но и на всем востоке и в некоторых юго-восточных областях Украины.

"Операция проходила под личным руководством Авакова. За Умкой долгое время велось наружное наблюдение, он знал об этом, нервничал и попытался в последний момент выехать из Украины (полиция задержала Умку в аэропорту – Ред.). Попытка ликвидации днепровского клана, по плану – это первый этап уничтожения власти воров в законе в криминальном мире.

На очереди – Нодар Руставский, который сейчас находится в Киеве. Он вместе с Лерой Сумским по договоренности с Умкой контролирует центральные, западные и частично южные области Украины. Но это пока всего лишь задержание.

Перспективы получения приговора и реального срока Умкой, Лашой Сваном пока туманны, так как судебной практики по "антиворовской" статье УК нет, доказать в суде то, что Умка и Лаша возглавляли ОПГ и устанавливали криминальное влияние будет трудно. Дело, скорее всего, развалят адвокаты, денег на них и на судей у "днепровских" хватит с головой. Пока эти задержания напоминают пиар и понты" - сообщил источник.

Ранее "Страна" собрала мнения криминалитета по поводу санкций против воров в законе.

Также сообщалось, что воры в законе контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж.