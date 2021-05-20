В Евросоюзе приняли решение разрешить въезд в страны ЕС гражданам третьих стран, которые вакцинировались от Covi-19 одобренными ЕМА или ВОЗ препаратами за две недели до поездки.

Об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза, обнародованном в четверг, 20 мая.

"В том случае, если государства-члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА (Европейским агентством лекарственных средств - Ред.) препаратом или препаратом из списка ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения - Ред.) для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия", - говорится в документе.

Отметим, что на сегодня в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, в начале мая Еврокомиссия предложила странам - членам Евросоюза открыть границы для иностранцев, которые минимум за две недели до прибытия полностью завершили вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС.

При этом Еврокомиссия заявляла, что на территорию ЕС независимо от прививочного статуса можно въезжать из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи и Китая в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в этих странах. Список таких стран будет обновляться.

Ранее мы рассказывали, главы государств Европейского союза договорились вновь обсудить создание коронавирусных сертификатов 25 мая, чтобы принять решение по этому вопросу.