Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет давать резкие характеристики президенту РФ Владимиру Путину, чтобы не повышать риски эскалации.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая.

"У меня нет времени думать о президенте Путине, я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к прекращению войны. У меня простая позиция: если просто словами, призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать риски эскалации - я потом этого себе не прощу. У меня приоритет - закончить войну. Потом погорим, что о ком я откровенно думаю", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит третья пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что Зеленский на пресс-конференции обвинил Германию и Францию в ослаблении позиций в отношении РФ. По его словам, Берлин и Париж должны поддерживать Киев сильнее.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский сегодня заявил, что он хочет вынести на референдум вопрос по Донбассу.