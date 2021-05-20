Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему стыдно за некоторые шаги людей из его окружения, в том числе и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Журналист Дмитрий Гордон задал главе государства следующий вопрос:

"(Экс-министр экономики, советник Офиса президента Тимофей) Милованов прямо признал себя дебилом, и многих хочется назвать также. Мне стыдно, когда слышу (нардепа Николая) Тищенко, (спикера украинской делегации Алексея) Арестовича, (экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который не мог просто быть министром здравоохранения. Стыдно ли вам из-за таких людей, и почему к вам иногда попадают не лучшие, а худшие".

В ответ на это Зеленский заявил, что "за некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть или были, действительно стыдно".

"Считаю, если это небольшие промахи, нужно простить и они должны исправлять ситуацию и показывать это, потому что людям всегда нужно давать второй шанс, если они не преступники. Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий, а о некоторых иногда жалею. То, что они такие, к сожалению, это моя ответственность. Я понимаю, что несу ответственность за это. Это не касается точно Милованова, он крутой специалист, действительно, иногда рефлексирует, иногда несдержанный, но сейчас он сильно помогает, он советник Офиса", - сказал глава государства.

Также он отдельно остановился на вопросе о Тищенко, который за время своей политической карьеры нередко попадал в скандалы.

"Николай Тищенко - да, депутат "Слуги народа". Мне стыдно за некоторые его шагни, он был не прав, и считаю, он должен это понять. Он взрослый человек, партия рассматривала его вопрос на заседании (предположительно, речь идет о праздновании дня рождения жены Тищенко в ресторане во время локдауна - Ред.) дали Николаю шанс, знаю, у него есть другие стороны, он болеет за многие вещи в Украине, мне так кажется. Поэтому я думаю, что правильно сделал, что предоставил ему еще один шанс. Люди, о которых вы сказали, должны сами взрослеть и сами отвечать за то, что делают. А я еще раз повторюсь, что также отвечаю", - сказал Зеленский.

При этом он признал, что подобные скандалы, в которые попадают представители пропрезидентской фракции, бьют по президенту, по его личности, по рейтингу и по уровню поддержки людей.

"Я уверен, иногда люди спрашивают на кухнях - "где ты их взял, зачем ты это сделал?". Это жизнь. Жизнь - это вызов. Но все-таки, считаю, людям нужно давать шанс. Но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие, второй шанс давать нельзя. Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по смене тех или иных людей, чиновников, или некоторых депутатов, которых уволили из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что во время парламентских выборов он понимал, что в команде "слуг" есть "действительно мощные люди, классные депутаты".

"Выдержка, большое сопротивление, большие люди, финансовые группы, много других депутатов, руководителей партий, они все разговаривают с этими депутатами. Большое искушение, большие деньги, и сильные люди, их, к сожалению, не много. Но в партии СН их больше, чем вдругих партиях и это правда. Эволюционное очищение Рады происходит и следующий парламент будет еще чище. Это важно", - сказал президент.

Напомним, за текстовой трансляцией пресс-конференции Зеленского вы можете следить в нашем материале.