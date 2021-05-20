Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ, тем, что Белый дом отказался от санкций против оператора российского трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG. По ее словам, Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ.

Об это немецкий канцлер рассказала в интервью телеканалу WDR в четверг, 20 мая.

"Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку - 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", - сказала Меркель.

Напомним, тремя днями ранее Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2".

Накануне стало известно, что Государственный департамент США не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

"Страна" подробно разбиралась, достроят ли "Северный поток - 2", почему Байден решил не вводить санкции против строительства газопровода и что будет с украинским транзитом и ценами на газ для потребителей.