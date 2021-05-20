Президент Украины Владимир Зеленский не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко, однако намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил. Также президент сказал, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок, поэтому нецелесообразно оценивать Кличко как потенциального конкурента на следующих выборах.

Об этом в ходе пресс-конференции 20 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Кличко обращался к нему с просьбой не увольнять его с позиции КГГА, и он позволил ему работать.

"Он обращался ко мне, чтобы я не увольнял его с позиции главы КГГА, в моем окружении раньше были люди, которые хотели его уволить. Я сказал - без вопросов, работайте, но показывайте результат. Только у меня просьба: там есть люди, все об этом говорят, и у правоохранителей, вероятно, есть доказательства, мне кажется, времена эти прошли, не нужно красть деньги из бюджета Украины", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, реально ситуация с тех пор не изменилась. Кроме того, Зеленский ответил на вопрос, видит ли он Кличко конкурентом на следующих выборах.

"Никто еще не решил, идти ли на второй срок. Во-первых, его выбрали киевляне, а не вся Украина. Во-вторых, есть опросы, там есть ответы на ваши вопросы. В четвертых, мой глава Офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты", - заявил Зеленский.

По словам президента, с Кличко его ничего не связывает, кроме того, что глава КГГА - это его вертикаль.

"Виталий Кличко мне ничего не сделал. Плохо это или хорошо, я не знаю. Меня ничего связывает с мэром кроме того, что глава КГГА - это моя вертикаль. И хочет он этого или нет, это так и есть. Ничего не хочу говорить о нем плохого, с уважением отношусь ко всем его победам до того, как он стал мэром города", - заявил Владимир Зеленский.

Также глава государства прокомментировал обыски, которые в последнее время прошли у окружения Виталия Кличко.

"Мне кажется, что 50-70 обысков, которые были у окружения Кличко - там, Палатный и другие фамилии - так не нужно было красть деньги из бюджета, это справедливо. Разве мы не мечтали о справедливости", - сказал президент.

По его словам, Кличко себя "очень неправильно ведет публично". Также Зеленский пожаловался, что мэр Киева ему постоянно пишет и звонит, но непонятно, что он хочет.

"Справедливый вопрос - чего он хочет от меня. Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента, когда я не готов с ним увидеться из-за отсутствия времени. Я понимаю, его выбрали киевляне, я уважаю их выбор, но я президент, у меня вопросы, связанные не только со столицей", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 18 мая в подъезд к мэру Киева Кличко пришли вооруженные силовики, они сказали, что не к нему, а к соседям.

"Страна" подробно писала о том, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.

Кроме того, мы сообщали, что 11 и 12 мая правоохранители провели по делу о неуплате налогов обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им организациях, а также у соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного.