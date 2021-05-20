В Украине сделали уже более миллиона прививок от коронавируса

По состоянию на 19 мая в Украине сделали более миллиона прививок вакцинами от коронавируса.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

"По состоянию на 19 мая в Украине сделали 1 012 815 прививок от Covid-19.

Первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию уже 48 070 человек. Всего вакцинировано 964 747 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Лидерами по количеству вакцинированных стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

За период прививочной кампании вакцину получили:

234 169 украинцев в возрасте от 20 до 39 лет из приоритетных категорий населения;

525 723 женщины и 487 092 мужчины.

Напомним, назначенный сегодня министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать пять миллионов украинцев.

Ранее мы писали, что педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году, начали прививать второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech.