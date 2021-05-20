Одну из участниц скандальной ню-фотоссесии в на балконе отеля в Дубае, модель Наталью Чуприну изнасиловали после возвращения в Украину. У мужчины, который так поступил с девушкой, есть жена и ребенок.

Об этом модель рассказала в интервью для "ДніпроTV".

Инцидент произошел после того, как девушка вернулась домой в Днепр. Она поехала в гости в частный дом к мужчине, с которым были знакомы люди, которых она знала лично.

В ходе общения речь зашла о ситуации с фотосессией в ОАЭ, мужчина грубо доказывал девушке, что заниматься такими съемками неправильно. Когда разговор перешел в грубую форму она попыталась уйти.

"Разговор пошел в не очень хорошем формате и начались возмущения в мою сторону. Что я не тем занимаюсь, что это не правильно... Я решила, что мне нужно ехать домой, потому что я не хочу чтоб в такой грубой форме со мной общались. Меня после этого меня избили, изнасиловали...Он не хотел меня отпускать....избил, забрал телефон, не отпускал никуда...Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою", - рассказала Чуприна.

Насилие над девушкой длилось около четырех часов, после чего ей удалось выбраться на улицу. После инцидента девушка поехала в Киев, сходила на экспертизу и написала заявление в полицию. Также она наняла адвоката, который будет отстаивать ее сторону.

Напомним, в начале апреля в Дубае задержали украинок, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля. О подробностях инцидента писала "Страна".

Также сообщалось, что одной из украинок пришлось столкнуться с неприятными последствиями фотосессии.