Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что такие политики, как Арсен Яценюк, Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман, не станут частью его команды.

Об этом он заявил в ответ на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Новые лица, которые были, они уже состарились и они уже с опытом… Если вы имеете в виду людей с "мощным опытом", как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите", - сказал президент.

Напомним, Владимир Гройсман занимал пост премьер-министра в 2016-2019 годах, Арсений Яценюк пребывал на этой должности с 2014 по 2016 год, а Юлия Тимошенко, которая является лидером "Батькивщины", возглавляла правительство в 2005 году и с 2007 по 2010 год.

Сейчас Зеленский дает пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. "Страна" ведет текстовую трансляцию этого мероприятия.