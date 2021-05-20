В Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", 11-летний мальчик в течение двух месяцев (апреля и мая) насиловал своего одноклассника. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Час" в четверг, 20 мая.

"В течение всего апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный", который расположен на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года насиловал своего одноклассника на год младше него самого", - сказано в материале.

По информации портала, мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия.

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