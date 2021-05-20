Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вечеринке в честь своего 43-летия, которая состоялась в киевской квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича, который является соратником олигарха Игоря Коломмойского. По словам главы государства, это был сюрприз, который организовали его друзья.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции 20 мая.

"Я не знал, что это очень важно для Украины, когда у нас ковид и война, - рассказать, где именно, в какой квартире я праздновал день рождения. Я отмечал день рождения в своей квартире, которая находится по адресу Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича есть в этом же доме. Он является коммерческим директором студии "Квартал 95", и был им до моего президентства. Господин Миндич имеет прекрасные рабочие теплые отношения с актерами и авторами студии "Квартал 95", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, Миндич и актеры студии, зная, что он будет дома, организовали в квартире совладельца "Квартала 95" вечеринку-сюрприз.

"Они позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Да, был супер-сюрприз. Кстати, в этой квартире нет даже ремонта, и они сделали такой типа прикол. Они принесли музыкальные инструменты, там не было никаких звезд. Там были только студия "Квартал 95", которая пригласила меня. Они играли для меня песни, с которыми мы прошли долгий и серьезный путь от КВН, от "95 Квартала". Многие песни связаны со мной. Многие из них я написал. Это песни, которые мы вместе пели. Нас было около 30 человек. Это весь коллектив. Они были со своими женами. Вот что происходило. И я даже не понимаю, в чем тут большой государственный секрет", - сказал Зеленский.

Отметим, что критика в адрес Зеленского была из-за того, что вечеринка состоялась, несмотря на карантинные ограничения.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о третьей пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что 25 января 2021 года Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. В этот день окончился зимний локдаун в Украине.