Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на государственный референдум необходимо вынести вопрос, касающийся ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, в ответ на вопрос закон журналиста, когда будет первый референдум по президентской инициативе.

"О государственном референдуме. Думаю, должен быть вынесен самый важный вопрос - о ситуации на Донбассе. Уверен, что через некоторое время мы представим его на суд народа с такой тематикой. Это может быть один планов, если не сработает другой", - сказал глава государства.

В то же время он заявил, что зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вскоре подаст в парламент законопроект о местных референдумах

"Формат может быть предложен самим народом. А я там могу быть только технически, выполнять свою работу. К референдумам я бы относился очень осторожно. На местах люди лучше знают проблемы. А потому закон о местных референдумах - его подаст Руслан Стефанчук, - такие референдумы будут чаще. Это и есть децентрализация", - добавил глава государства.

Отметим, что этот законопроект был внесен в Раду вчера, 19 мая.

Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию пресс-конференции Зеленского по итогам двух лет президентства.