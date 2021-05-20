Владимир Зеленский дал сегодня свою третью по счету пресс-конференцию. "Страна" вела оттуда подробный репортаж.

"Страна" выбрала главные посылы президента и проанализировала их.

Референдум по Донбассу и встреча с Путиным

На пресс-конференции по поводу конфликта на востоке Украины прозвучал ряд более-мене конкретных тезисов.

Во-первых, Зеленский заявил, что собирается провести по вопросу Донбасса первый общенациональный референдум. На него вынесут разные планы того, что делать с конфликтом дальше.

Но сделано это будет лишь в том случае, если не сработает "план А" - то есть тот, который реализуется сейчас. А именно - реинтеграция территорий в рамках действующих переговорных форматов. Зеленский тут говорил о нормандском и почти не упоминал Минский.

К слову, на урегулирование по "плану А" Зеленский год назад, на такой же пресс-конференции, давал себе год. Но сегодня он дал понять, что этот срок будет продлен, поскольку все расчеты смешал коронавирус.

Правда, непонятно как: в мае 2020 года уже бушевала пандемия, и было понятно, что личные встречи лидеров будут резко ограничены. То есть на деле скорее всего это лишь отговорки, чтобы скрыть отсутствие прогресса по Донбассу.

Прозвучала еще одна отговорка - Зеленский заявил, что в урегулировании "99 процентов зависит от РФ". Понятно, что решить вопрос, имея на руках 1% козырей, практически невозможно. Поэтому президент по сути выписал себе индульгенцию на любые неудачи.

Из других заявлений Зеленского становится понятно, что главная цель для него сегодня по Донбассу - это встреча с Путиным лично.

"Я думаю, что помимо нормандского формата, будет прямой диалог с президентом Российской Федерации. А помимо этого я вижу формат с привлечением США в эту дискуссию", - сказал президент. И проинформировал, что между Офисом президента и Москвой по этому поводу установлен прямой контакт.

Перспективы встречи Зеленского и Путина пока туманны - слишком разные взгляды у Киева и Москвы на цель рандеву. Но украинский президент уже серьезно пиарится на теме этой встречи. Как это было и после избрания, где Зе добивался общения с Путиным в Нормандском формате.

Тогда общение ничем толком не закончилось, и сдвигов по Донбассу никаких не было. Но рейтинг Зеленского сразу после парижской поездки пошел вверх. Не исключено, что и данная попытка увидеться с Путиным имеет те же прикладные цели - без реальных подвижек по Донбассу с обеих сторон.

И есть большие сомнения, что Кремль станет помогать рейтингу Зеленского вырасти без существенных шагов навстречу с украинской стороны. А их, судя по двум годам президентства Зе, никто делать уже не собирается.

Опасения "зрады" Байдена, Меркель и Макрона

Президент проявил довольно необычный для украинского политика пессимизм относительно международной поддержки страны. Обычно и Зеленский, и его предшественник и прочие госдеятели заявляют нечто вроде "весь мир с нами". Но сейчас тон выступления был совсем другой.

Во-первых, Зе пожурил лидеров Германии и Франции. Он упрекнул их в том, что "поддержка могла быть больше". И сказал, что позиция стран-лидеров Евросоюза в отношении России "стала слабее".

Президент связал это с достройкой "Северного потока-2", которая вошла в финальную стадию и уклонилась от санкций США. Он предположил, что на власти Германии давит бизнес.

Газопровод стал поводом и для опасений Зеленского по поводу самого Джо Байдена.

Президент заявил, что есть риски от запланированной встречи президентов США и России - отмена санкций по "Северному потоку". "Это будет проигрыш США и личный президента Байдена, серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", - заявил Зе.

Он не исключил, что США на такое пойдут, если "будут размениваться на что-то очень серьезное. Меня это беспокоит".

Очевидно, что недавнее решение Белого дома не вводить санкций против газопровода сильно озаботило власти Украины. И, хотя в случае поражения партии Меркель на выборах в Германии (а точнее в ходе прихода к власти "зеленых", настроенных против СП-2) "поток" еще могут заблокировать, настроения в Киеве, как видим, царят пессимистические.

Но "накат" на самого Байдена объясняется еще, видимо, и тем, что США в последнее время всячески давали понять, что никакой военной поддержки в противостоянии с Россией не окажут. Ничего хорошего по этому поводу, видимо, не привез из Вашингтона в Киев и госсекретарь Блинкен.

Учитывая при этом отсутствие кредитов и требования Запада передать ему контроль над судами и госкомпаниями - понятно, почему Зеленский не может скрыть раздражения.

Может ли это стать прелюдией к изменению позиции по Донбассу и по выполнению политической части Минских соглашений (по логике "Запад нам не помогает, поэтому мы вынуждены идти на компромиссы с Москвой)? Пока, как писалось выше, в это не особо верится. Но кто знает, что будет в будущем.

Зеленский и олигархи

Президент пообещал, что на следующей неделе опубликуют законопроект об олигархах и перечислил главные критерии, по которым бизнесмена признают олигархом:

"Есть три главные пункта: влияние на медиа в том или ином виде, участие в политической жизни страны, влияния не депутатов, чиновников, министров, имеет партии или не имеет, финансирует партию или не финансирует. И еще - сумма на счетах. Сумма активов. Она тоже повлияет. При объединении трех этих признаков человек автоматически попадет в реестр олигархов. А что им будет запрещено? Это потом. Если они попали в этот реестр, им много вещей будет запрещено", - рассказал Зеленский.

По его мнению, таким образом у крупного бизнеса заберут влияние на политику.

"Мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников - не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью "Олигарх"... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх".

При этом, судя по сбивчивым объяснениям президента, санкции все же будут - когда бизнесмены окажутся в специальном "реестре олигархов". Хотя и не сразу.

"Им дадут время избавиться от этого влияния. Глухого угла для них не будет", - пообещал Зеленский.

Еще один пункт законопроекта - чиновникам будет запрещено непублично встречаться с крупными бизнесменами. Вопрос, как это будет сделано - не из праздных. Видимо, ко всем приставят наружное наблюдение.

В контексте олигархии, Зеленский чуть атаковал Рината Ахметова. Он заявил, что малый и средний бизнес не будут платить больше налогов, крупный - будет, говорит Зеленский. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала Ахметова "Украина 24" по поводу повышения налогов.

Он сказал, что понимает почему задается такой вопрос - потому что власти хотят увеличить налоги на железную руду, которую добывает Ахметов. И сказал, что повышать будут налоги на руду будут, чтобы изъять сверхприбыль.

При этом на вопрос, будут ли санкции против Игоря Коломойского, Зеленский прямо не ответил, предложив журналисту "следить по пятницам за СНБО".

Понятно, что закон, если его примут, станет очередной "дубинкой" лично для Зеленского и его Совбеза по влиянию на крупный бизнес. Поскольку механизм документа, судя из слов президента, завязан на санкции, а не судебно-юридические процедуры.

Кстати, под него может попасть и сам Зеленский. На пресс-конференции у него спросили, что он делал в квартире у бизнесмена Тимура Миндича, связанного с Игорем Коломойским. На что президент рассказал душещипательную историю.

"Студия квартал 95 вместе с Миндичем ,зная что я буду дома в своей квартире в свой ДР, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Кстати, да, был супер-сюрприз

Кстати, в этой квартире нет даже ремонта и они сделали такой типа прикол. Они принесли музыкальные инструменты, там не было никаких звезд. Там были только Студия квартал 95, которая пригласила меня. Они играли для меня песни, с которыми мы прошли долгий и серьезный путь от КВН от 95 Квартала. Многие песни связаны со мной.

Многие из них я написал. Это песни, которые мы вместе пели. Нас было около 30 человек. Это весь коллектив. Они были со своими женами. Вот что происходило. И я даже не понимаю, в чем тут большой государственный секрет".

То есть Зеленский уже сейчас нарушает законопроект, который сам же и написал.

Допустил след СБУ в деле Шеремета

Несколько вопросов президенту коснулись дела убитого журналиста Павла Шеремета. Не так давно последний обвиняемый покинул тюрьму.

У Зеленского спросили, что теперь будет с Аваковым и когда уже будет поставлена точка в деле.

Президент устранился от прямых ответов. Но ряд его тезисов более-менее очевиден.

Во-первых, он дал понять, что не до конца верит обвинению и виновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

С последней президент даже переписывается, что он продемонстрировал журналистам на пресс-конференции. "Если бы я был на 100% уверен (в ее виновности - Ред.), я бы с ней не переписывался", - заявил президент.

Наверняка этот перфоманс был домашней заготовкой. Но он показателен в том смысле, что Зеленский хочет быть своим для тусовки националистов и порохоботов, которые нападают на власть из-за ареста волонтеров. При этом он ничего не сказал об убийстве Бузины.

Во-вторых, Зеленский сказал, что если обвиняемых в убийстве Шеремета осудили незаконно, то он будет иметь разговор с Аваковым о его соответствии занимаемой должности.

Правда, приговор суда ожидается еще не скоро. Поэтому разговор, видимо, будет отложен в долгий ящик. Хотя, если нужен будет повод для увольнения Авакова, процесс могут ускорить, надавив на суд с целью оправдания обвиняемых.

В-третьих, президент допустил, что контрразведка СБУ времен Порошенко могла иметь отношение к убийству Шеремета.

"Сложно сказать. Вероятность причастности за время той каденции тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - не очень уверенно сказал Зеленский.

Об этой версии "Страна" писала уже несколько лет назад. В прошлом году о ней говорил и глава МВД Арсен Аваков. А сейчас наконец заявил и президент.

Только вот ни тогда, ни сейчас, никаких уголовно-процессуальных выводов из этих догадок не сделано. Поскольку курс на выведение из-под ответственности Порошенко и его окружения продолжается.

О "приговоре" Порошенко

Зеленскому задали вопрос - стал ли он приговором Петру Порошенко, как обещал во время знаменитых дебатов на стадионе.

Зеленский ответил настолько сбивчиво, насколько вообще это было возможно. Говорил долго. Но так и не ответил, почему Порошенко до сих пор на свободе.

В конце концов договорился до того, что он уже и так "стал приговором Порошенко", просто потому что пошёл в президенты.

Вот полная цитата Зеленского насчет Порошенко:

"Насчет Петра Порошенко, у меня нет с ним никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел, как Виталий Владимирович. Но он приходит, а этот, слава Богу, не приходит, мне так легче жить и работать.

Они все хотят со мной договариваться. Я человек, который от природы не способен на это. Поэтому, считаю, им не повезло

Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло.

Он много чего, я считаю, сделал, серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхностно, что сделано. Для кого? Для чего? Я понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу говорить детально про их шаги, операции, бизнес, реальные, специальные блокады того или иного направления для заработка денег, про крым. Много всего. Я понимаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - никто. И это нельзя исправить никогда ничем. Ни опытом, ни образованием. Это или есть, или этого нет.

Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты, вот и все".

О противостоянии с Кличко

На пресс-конференции прозвучал вопрос о том, почему власть атакует мэра Кличко и его подчиненных, у которых идут массовые обыски. И будет ли президент увольнять Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (формально такое право он имеет).

На это Зеленский ответа не дал. Но намекнул, что работой Кличко недоволен. Обыски же объяснил тем, что "не надо воровать деньги из бюджета Украины".

Он также рассказал, что мэр Киева часто приходил к нему на прием и просил не снимать его с должности. И сейчас он "неправильно публично себя ведет".

Кличко уже прокомментировал эти заявления и сказал, что полгода не был у президента. А когда был, то не обсуждал вопросы своего увольнения.

В общем, "битва за Киев" продолжается. И, вероятно, будет продолжаться, поскольку между Кличко и Зеленским довлеет вопрос президентских амбиций.

Пойдет ли Зеленский на второй срок?

Президент ушёл от ответа еще на один вопрос, связанный с Кличко - видит ли Зеленский столичного мэра своим конкурентам на выборах.

Зе ответил, что он ещё не принял решение идти ли вообще на второй срок, а потому говорить рано. Но при этом не удержался намекнуть, что рейтинги у Кличко невысокие - поскольку избирал его Киев, а не вся Украина.

"Никто еще не решил, идти ли на второй срок. Во-вторых, его (Кличко - Ред.) выбрали киевляне а не вся Украина. Во вторых, есть опросы, там есть ответы на ваши вопросы (в общенациональных рейтингах у мэра Киева сейчас около 3% - Ред.).

В четвертых, мой глава Офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты", - прокомментировал президент.

Вопрос о втором сроке ему задавали еще неоднократно. Но в каждом случае он уходил от ответа - мол, решения еще нет. Хотя по логике ответов становилось понятно, что решение уже есть. И он на второй срок идти намерен.