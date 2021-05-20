Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германии ослабляют свои позиции по отношению к РФ. По его мнению, они должны поддерживать Украину сильнее.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Мы понимаем, что мы будем идти дальше в "нормандском формате". У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствуют их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее… Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России", - сказал Зеленский.

По его словам, ослабление позиций по отношению к России связано с экономической ситуацией, в частности, с давлением внутри их стран со стороны бизнеса в контексте санкций.

Также Зеленский сказал, что якобы Франция, Германия и Украина согласовали кластеры по Донбассу. А Россия нет. Впрочем, на деле кластеры, которые подготовили Франция и Германия, принципиально отличаются от кластеров, которые предложила Украина.

Также Зеленский утверждает, что Офис президента контактирует с Администрацией президента России по подготовке встречи двух президентов.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит третья пресс-конференция президента Украины Зеленского.

Также мы писали о том, что Зеленский показал символ 30-летия независимости Украины.