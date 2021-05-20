Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии пунктов пропуска (КПВВ) на неподконтрольные районы Донбасса.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Вчера встречались и наконец-то договорились про открытие КПВВ. Это очень важно. Это не самый главный, но один из главных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект. Наконец-то договорились! У нас был серьезный шаг", - сообщил украинский лидер.

Напомним, "Страна" рассказывает о третьей пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в обновляемом материале.

Прошло более 9 месяцев с тех пор, как с временно неподконтрольным Донбассом нет регулярного автомобильного сообщения. Однако граждане, которым из "ЛДНР" нужно было попасть в подконтрольную Украину и обратно, ездили через Россию. Каким образом это происходило подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что в текущем году на всех КПВВ с Крымом и Донбассом должны появится центра административных услуг.