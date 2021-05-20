Зеленский заявил о договоренностях по открытию КПВВ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии пунктов пропуска (КПВВ) на неподконтрольные районы Донбасса.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, 20 мая.
"Вчера встречались и наконец-то договорились про открытие КПВВ. Это очень важно. Это не самый главный, но один из главных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект. Наконец-то договорились! У нас был серьезный шаг", - сообщил украинский лидер.
Напомним, "Страна" рассказывает о третьей пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в обновляемом материале.
Прошло более 9 месяцев с тех пор, как с временно неподконтрольным Донбассом нет регулярного автомобильного сообщения. Однако граждане, которым из "ЛДНР" нужно было попасть в подконтрольную Украину и обратно, ездили через Россию. Каким образом это происходило подробно писала "Страна".
Также сообщалось, что в текущем году на всех КПВВ с Крымом и Донбассом должны появится центра административных услуг.