В Кремле заявили о непростых контактах по поводу подготовки встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль и Украина общаются по поводу гипотетической встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он сказал, что процесс происходит непросто.
Об этом Песков заявил в комментарии российскому зданию "РБК".
"С нашей стороны коллега (Дмитрий - Ред.) Козак (замглавы администрации президента России - Ред.) принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет не просто. Пока наброски такими широкими мазками", - сказал Песков.
Также он добавил, что дата встречи пока не назначена.
Напомним, 20 мая проходит большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. В этот день, два года назад, прошла церемония его инаугурации. Именно там Зеленский и заявил, что Россия и Украина начали подготовку встречи президентов.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции украинского президента в обновляемом материале.
Также ранее "Страна" подробно писала о предстоящей встрече с Путина и Зеленского.