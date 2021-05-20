Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль и Украина общаются по поводу гипотетической встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он сказал, что процесс происходит непросто.

Об этом Песков заявил в комментарии российскому зданию "РБК".

"С нашей стороны коллега (Дмитрий - Ред.) Козак (замглавы администрации президента России - Ред.) принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет не просто. Пока наброски такими широкими мазками", - сказал Песков.

Также он добавил, что дата встречи пока не назначена.

Напомним, 20 мая проходит большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. В этот день, два года назад, прошла церемония его инаугурации. Именно там Зеленский и заявил, что Россия и Украина начали подготовку встречи президентов.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции украинского президента в обновляемом материале.

Также ранее "Страна" подробно писала о предстоящей встрече с Путина и Зеленского.