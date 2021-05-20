Президент Украины Владимир Зеленский переписывается с одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Журналистка задала вопрос Зеленскому о том понесет ли глава МВД Арсен Аваков ответственность и будет ли главу государства "мучить совесть", если окажется, что подозреваемые по этому делу невиновны. Также она упомянула, что Зеленский присутствовал при презентации результатов расследования.

"Я не вмешиваюсь в дейстельность правоохранителей и суда, но я знаю детально что происходит. Если незаконно осуждены люди, мне не все равно, доказательств стопроцентных их невиновности нет, не знаю, простит ли она мне, не знаю. (...) Например с утра Яна Дугарь мне... мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми" - сказал президент.

Также он заявил, что не может показать переписку с Дугарь всем желающим. После этого к Зеленскому подошел один из журналистов, которому удалось увидеть часть переписки с подозреваемой по делу Шеремета. Однако известно, что последнее слово в чате с Дугарь - "дякую".

"Если осудили незаконно, я буду серьезно говорить с министром (внутренних дел Аваковым). Может ли он остаться (предположительно, на своей должности - Ред.) в такой ситуации - нет. И он это понимает, и мы понимаем сложность этого процесса", - добавил Зеленский.

Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию пресс-конференции Зеленского по итогам двух лет президентства.