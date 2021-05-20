Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе обнародование законопроекта об олигархах.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Законопроект о деолигархизации - этого закона до сих пор нет, потому что мы детально подходим к каждой норме. Он написан почти полностью. Думаю, он появится на следующей неделе", - сказал Владимир Зеленский.

Президент анонсировал, что законопроект должен убить понятие, содержание и влияние олигархических кругов.

"Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников - не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью "олигарх"... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, те, кто окажется в реестре олигархе, подпадут под санкции не сразу. По закону им дадут время "избавиться от этого влияния", чтоб не попасть под действие закона.

"Глухого угла для них не будет", - сказал Зеленский.

Также президент отказался назвать фамилии людей, которые по нормам законопроекта попадут под понятие олигархов.

"Называть фамилии их не будут. 13 человек - по информации секретаря СНБО и его помощников", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит третья пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что ранее Зеленский анонсировал уменьшение числа олигархов, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".