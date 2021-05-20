Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине и в Кремле начали обсуждать организацию будущей встречи глав государств.

Об этом он сказал в ходе третьей пресс-конференции, которая проходит в Киеве в четверг, 20 мая.

"(Зеленский - Ред.) предложил встречу в любой части Донбасса, а Путин предложил встречу в Москве. Но традиционно, встречи такого рода проходят или в зоне конфликта или на нейтральной территории", - сказал президент, добавив, что Офисы президентов готовят уже встречу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль и Украина начали подготовку к будущей встрече президентов. При этом он сказал, что процесс происходит непросто.

Об этом Песков заявил в комментарии российскому зданию "РБК".

"С нашей стороны коллега (Дмитрий - Ред.) Козак (замглавы администрации президента России - Ред.) принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет не просто. Пока наброски такими широкими мазками", - сказал Песков.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса. После этого в РФ заявили, что украинского коллегу готовы принять в Москве "в любое удобное для него время". В свою очередь, президент Украины заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным, где угодно. На что президент РФ ответил, что, вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинскому лидеру следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

Недавно Зеленский рассказал журналистам, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ и подготовить его встречу с Путиным. При этом, по словам президента Украины, ему кажется, "все идет к тому, что встреча состоится". В свою очередь в Кремле заявили, что не располагают информацией о возможной встрече президентов.