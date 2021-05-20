Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская "паспортизация" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса является первым шагом аннексии региона со стороны РФ.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в четверг 20 мая.

"Это точно первый шаг. То же самое было в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистки.

Также он признал, что процесс решения вопроса войны на Донбассе "идет долго". По его словам, "продвижения вперед" по этому вопросу не удается достичь из-за пандемии коронавируса, которая усложняет организацию встречу лидеров Нормандской четверки.

Кроме того, глава государства упомянул о договоренностях по открытию КПВВ на Донбассе и достижение режима стабильной тишины в регионе на "7-8 месяцев подряд".

"Что дальше? Дальше несколько направлений. Мы понимаем, что будем двигаться дальше в нормандском формате, у меня была встреча с Макроном, Меркель, я чувствую их поддержку", - сказал Зеленский, добавив, что Франция и Германия "должны поддерживать (Украину) сильнее".

Также Зеленский заявил, что в последнее время западные партнеры Украины "ослабляют свои позиции насчет России".

"Это связано с экономической ситуацией, с давлением внутри их стран бизнеса, из-за санкций. В Германии чувствуется санкционное давление из-за (строительства российского газопровода) "Северный поток-2". Сложный выбор, но я знаю, что они поддерживают Украину", - добавил президент.

Также он заявил, что украинская сторона уже якобы согласовала "кластеры" по выполнению Минских соглашений на Донбассе вместе с двумя странами Нормандской четверки - Францией и Германией, однако согласования их с Россией на данный момент нет.

Помимо этого Зеленский сказал, что Офис президента контактирует с Администрацией президента России по подготовке встречи глав двух государств.

Эти высказывания анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленский решил пожурить Германию и Францию. Говорит, что ослабляют они давление на Россию. Также он сказал, что якобы Франция, Германия и Украина согласовали кластеры по Донбассу. А Россия нет. Что не есть правда - кластеры, которые подготовили Франция и Германия принципиально отличаются от кластеров, которые предложила Украина", - говорится в посте.

Напомним, в четверг, 20 мая, Зеленский дает пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. "Страна" ведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Также мы публиковали украинский вариант кластеров по Донбассу.