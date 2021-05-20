В 2021 году Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения независимости. Мероприятия, приуроченные к торжественной дате, продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа.

Об этом в ходе пресс-конференции 20 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, 22 августа будут чествовать "Великих украинцев" - это новая премия для людей, которые прославляют Украину в мире. Также будет концерт.

23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит Крымской платформы.

"Будут представители многих стран", - рассказал Зеленский.

В этот же день стартует "саммит первых леди и джентльменов", в нем поучаствуют жены политиков, которые приедут в Украину.

Кроме того, по словам Зеленского, 23 августа также пройдет большой концерт классической музыки.

24 августа пройдет парад - военный, как на суше, так и на воде. Парад пройдет в Киеве и Одессе. Также на "Олимпийском" состоится вечером большой концерт украинских звезд.

Параллельно с этим будут двусторонние встречи с лидерами государств.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит третья пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" накануне пресс-конференции 20 мая узнавала, какие вопросы украинцы хотели бы задать Зеленскому.