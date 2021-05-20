Президент Украины Владимир Зеленский показал символ к 30-летию независимости Украины. Цветок нарисовали львовяне, победившие в конкурсе. Этот цветок - символ Украины "Ты у меня единственная".

Символ глава государства показал в ходе большой пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Вместе с тем, Зеленский анонсировал появление символов в каждом регионе, специально к 30-летию независимости нашей страны.

"Мне кажется, это главный символ нашей государственности. Это не просто символ цветущей страны. Нас не затоптать, нас не срезать, нас не сломать. Мы все равно будем цветущей страной. И точно, мы в этом уверены, расцветем. Идея в том, что каждая наша область, каждый регион... имеет свой герб, свои символы". Будет детальная презентация наших символов к 30-летию", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 20 мая состоится большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. В этот день, два года назад, прошла церемония его инаугурации. Так что сегодняшнее мероприятие должно стать подведением итогов президентства.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции Зеленского в обновляемом материале.