В пятницу, 20 мая, в Украине антициклон Весна постепенно вытеснит циклонические дожди. В большинстве регионов будет сухая погода, осадки возможны в Одесской, Винницкой и некоторых западных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха в пятницу в Украине будет умеренной, днем +15...+21 градус, в восточных регионах будет немного теплее - днем +20...+24 градуса.

В Киеве пятница будет солнечная погода, без дождя. Температура ночью ожидается около +10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +18+19.

Уже в субботу в Украине будет солнечная и теплая погода. Однако в воскресенье атмосферный фронт снова принесет дожди, грозы и порывистый ветер.

"А вот в воскресенье, 23 мая, на Западе, Севере и в центральной части Украины, кроме Днепропетровской, очередной атмосферный фронт обусловит дожди с грозами и порывистый ветер. На юге и востоке воскресенье будет, как летом - солнце и + 23 + 29 градусов", - написала Диденко.

Напомним, 20 мая спасатели объявили чрезвычайны уровень пожарной опасности в трех областях: Днепропетровской, Запорожской и Николаевской.

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