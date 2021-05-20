Депутаты Верховной Рады в четверг, 20 мая, проголосовали за назначение Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Трансляцию голосования вел телеканал Рада.

За Любченко проголосовали 293 депутатов.

По фракциям и группам:

"Слуга народа" - 228;

ОПЗЖ - 3;

"Батькивщина" - 18;

"За будущее" - 13;

Доверие - 20;

Внефракционные - 11.

Алексей Любченко с апреля 2020 года возглавлял Государственную налоговую службу. Любченко называет человеком, близким к другу Зеленского, влиятельному на таможне человеку Илье Павлюку ("Страна" подробно описывала биографию Любченко).

Ранее "Страна" подробно писала о том, что у Зеленского продвигают Алексея Любченко на смену нынешнему премьеру Денису Шмыгалю, и разбиралась, почему это происходит.

Напомним, на заседании 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. Кроме того, нардепы проголосовали за назначение Александра Кубракова министром инфраструктуры.

Отметим, что 18 мая Верховная Рада сняла Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Максима Степанова с должности министра здравоохранения.