Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции на территории ГП "Антонов" отвечает на вопросы журналистов со сцены, установленной на фоне скандального самолета Ан-124 ("Руслан").

Летательный аппарат этой модели, по информации журналистов, перевозил контрабандные истребители из Беларуси в Сербию.

В частности, речь идет о переправке украинским самолетом, оператором которого является "Антонов", истребители МиГ-29 в страну Евросоюза через воздушное пространство стран-членов ЕС в обход антибелорусских санкций.

О том, что в перевозке белорусских истребителей был задействован украинский самолет, свидетельствует тот факт, что он совершил техническую посадку в Будапеште. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Венгрии.

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам", - говорится в нем.

Напомним, в четверг, 20 мая, Зеленский дает пресс-конференцию по итогам двух лет президентства.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем глава государства решил пообщаться с журналистами именно на территории ангара "Антонова".