Посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал новое скандальное заявление. В этот раз он обвинил фракцию немецкой Левой партии в фальсификации истории из-за ее инициативы заключить с Россией новый договор о дружбе накануне 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

Об этом пишет DW в четверг, 20 мая.

Украинский посол возмутился, что "левые" не упомянули в своей инициативе Украину, Беларусь и другие экс-республики СССР, которые потеряли во Второй мировой войне миллионы жителей. Кроме того, Мельник назвал это унизительным "превращением истории в инструмент" и "ударом в лица миллионов украинцев".

Посол заявил, что подобную "фальсификацию истории" терпеть недопустимо, и призвал немецкую оппозицию и коалицию "не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма".

"В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом", - добавил Мельник.

По информации издания, сегодня в Бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Однако резолюция "левых" не встретила поддержки среди депутатов.

Напомним, украинский посол Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. В начале 2021 года он обвинил Бундестаг в применении двойных стандартов из-за того, что власти Германии не приняли решения касательно установки отдельного памятника украинским жертвам нацистской агрессии. Также он поругался по этой же теме с послом Польши в Германии, который обвинил украинцев в сотрудничестве с нацистами.

Также Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за позиции по Второй мировой войне и строительству "Северного потока - 2".

Кроме того, Мельник уже не впервые критикует немецкие власти за "пророссийскую" позицию. "Страна" писала, как он попал в скандал с критикой немецких ученых, которые отказались признать Голодомор геноцидом украинцев.

А недавно он призвал Берлин добиться вступления нашей страны в НАТО как можно скорее. По его мнению, ФРГ обязана это сделать, так как несет перед украинцами "особую историческую ответственность".