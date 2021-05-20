Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в Исландии в ближайшие недели.

Об этом со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает исландская государственная телерадиокомпания RUV.

По словам Блинкена, США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - сказал госсекретарь США.

Также у Блинкена спросили, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, на что госсекретарь ответил утвердительно.

"Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой", - заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Отметим, что в качестве площадки для проведения встречи президентов себя уже предложили Финляндия, Австрия и Чехия.

Кроме того, сообщалось, что после переговоров 19 мая глава МИД РФ Лавров и госсекретарь США Блинкен не сказали, состоится ли встреча Путина и Байдена.