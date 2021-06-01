Июнь - самый благодатный месяц для посадок в огородах. В садах же начинается сбор урожая.

В первый летний месяц принято садить вторую партию картофеля, который уже пойдет как запас на зиму. Актуальны и другие популярные овощи: баклажаны, редис, помидоры и огурцы, перец, капуста и многое другое.

Препятствиями для хорошего урожая в летний сезон является погода - слишком сухая или влажная, а также многочисленные вредители и сорняки.

Таким образом, летом большую часть времени огородники уделяют поливу, прополке, подкормке, обработке химикатами. Садоводы, в свою очередь, должны тщательно обрезать кустарники, при необходимости удобрить.

Еще в июне начинается сезон сбора лекарственных трав. Затем они проходят обработку - сушку на солнце, и отправляются в закрома. Начиная с осени и до следующего цветения с ними очень полезно пить чаи.

Мать-и-мачеха помогает пищеварению и снимает мышечные боли. Крапива повышает уровень гемоглобина в крови и лечит кожные заболевания. Люцерна помогает при цистите, геморрое и простатите. Полынь очищает организм и повышает тонус. Пустырник лечит неврозы и сердечные заболевания. Эхинацея повышает иммунитет. Мята и мелисса успокаивают и согревают.

Несмотря на то, что все эти сборы продаются в аптеке, при возможности их можно собрать самостоятельно. Во-первых, таким образом удастся сэкономить. Во-вторых, спокойная работа в саду, на свежем воздухе, наполнит дополнительной энергией уже сейчас. В-третьих, смеси для травяных чаев вкупе с медом или вареньем - отличный подарок близким и друзьям. Точно так же, как и все, что выращено и собрано своими руками.

"Страна" публикует очень подробный лунный посевной календарь для огородников, садоводов и цветоводов. Он приводится по дням и в виде таблицы. Желаем читателям продуктивной работы с землей и отличного урожая.

Лунный посевной календарь на июнь 2021 по дням в таблице