За прошедшие сутки в Киеве выявили 433 новых случая заражения коронавирусом, за это же время преодолел болезнь 3001 житель столицы. Это является рекордным количеством выздоровевших за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные городского главы Виталия Кличко в Facebook обнародованные в четверг, 20 мая.

Согласно его данным, за все время пандемии в Киеве коронавирусом заразилось 203 327 человек (+433, в 7 раз меньше, чем выздороавевших), из них летальным исходом закончился 4 983 случая (+11 за сутки). 137 960 столичных жителей преодолели болезнь (+3001 за сутки).

Среди новых заболевших:

259 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

156 мужчин в возрасте от 20 до 85 лет

6 девочек от 6 месяцев до 16 лет

10 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет

В числе заболевших – 16 детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно. За сутки 55 больных коронавирусом было госпитализировано. 105 жителей столицы госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (127), Голосеевском (56), Шевченковском (48).

Согласно данным сайтаи Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, показатель в 3001 выздоровевших от Covid-19 за сутки в Киеве является максимальным за все время пандемию. Предыдущий рекорд в 2854 выздоровевших был установлен 22 января.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 5 165 человек. Выздоровели за последние сутки 16 748 человек.

Также "Страна" сообщала, что Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина.