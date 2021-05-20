Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского будет, как и предсказывалось, проходить в ангаре на территории ГП "Антонов", на фоне самолета "Руслан".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Журналистов пропускают в ангар, где все уже подготовлено к пресс-конференции, через рамки металлодетектора.

В ангаре расставлены стулья для журналистов, установлена небольшая сцена, где стоят стул и стол для Зеленского. За ними - государственные флаги. Сцена стоит на фоне самолета Ан-124 "Руслан". Кроме того, организована отдельная фуршетная зона для журналистов.

Кортеж Владимира Зеленского уже заехал на территорию завода "Антонов" через боковой въезд.

Отметим, что у Зеленского всегда креативно походят к выбору локации пресс-конференции: первая была на рынке еды Kyiv Food Market, вторая - на поляне перед Мариинским дворцом, третью решили провести на заводе "Антонов".

Напомним, "Страна" следит за тем, как проходит третья пресс-конференция президента Украины Зеленского, посвященная двухлетию его каденции.

Также мы писали о том, какие вопросы украинцы хотели бы задать Зеленскому.

Кроме того, сообщалось, что модерировать пресс-конференцию Зеленского в этом году будет не Мендель, а Ирина Победоносцева.

Также "Страна" рассказывала, что Офис президента отказал каналу "Перший незалежний" в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского.