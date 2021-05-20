Верховная Рада Украины на заседании 20 мая назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры

Трансляцию голосования вел телеканал "Рада"

"За" проголосовали 284 депутата. Голоса распределились следующим образом:

Слуга народа - 228;

Батькивщина - 5;

За будущее - 18;

Доверие - 20;

Внефракционные - 13.

"В Раде сформировалась коалиция Слуги народа (которые теперь стабильно дают более 200 голосов, а часто плюс-минус 226), закошмаренного Коломойского (в лице За будущее) и сводной группы депутатов-сателлитов (в лице Довиры и внефракционных)", - пишет телеграм-канал "Политика Страны" после голосования.

С утра депутаты также поддержали кандидатуру Виктора Ляшко на пост министра здравоохранения. За Ляшко проголосовали 262 депутата.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально предложил Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры

Как писала "Страна", 18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия