"Укрзализныця" в июне запускает поезд №269/270 из Лисичанска в Одессу. Он будет курсировать через день по нечетным числам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Впервые поезд отправится из Лисичанска в Одессу 3 июня и после этого будет ходить через день по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать также через день, но по нечетным числам.

Отправление из Лисичанска запланировано в 17:04, прибытие в Одессу - в 12:10 следующего дня. Из Одессы поезд будет отправляться в 19:21, прибытие в Лисичанск - в 15:34.

Напомним, ранее сообщалось, что на время летнего периода "Укрзализныця" запускает три поезда в южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.

Также мы писали о том, что в 2020 году поезд Киев-Одесса принес УЗ почти 15 млн прибыли, а рейс Киев-Измаил - почти 90 млн убытков.

Кроме того, "Страна" рассказывала, как в поезде "Укрзализныци" пассажиров залило вонючей водой из лопнувшей трубы. Инцидент произошел в составе, который ехал из Одессы в Рахов. Пассажирам плацкартного вагона пришлось поджать ноги, так как на полу текла грязная вода с неприятным запахом.