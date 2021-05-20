Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который потерял $20,5 млрд из-за участия в юмористическом шоу, выступит на трехдневном российском просветительском марафоне "Новое знание".

Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, пишет Telegram-канал RT.

Среди спикеров, кроме Маска, также заявлены основатель Apple Стив Возняк, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и другие.

"Перед нами в эти три дня (марафона - Ред.) выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена", - сказал Кириенко.

Отметим, что на сайте просветительского марафона среди заявленных спикеров Илона Маска нет.

"Новое знание" проходит в восьми городах России (Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Сочи, Новосибирске, Владивостоке) с 20 по 22 мая.

Каждый из городов представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии, экология. Кроме того, в рамках марафона должны пройти более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов, интервью, открытых уроков.



Спикерами мероприятия, кроме Маска, станут: журналист Владимир Познер, режиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева и много других.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск отозвал решение по Tesla из-за которого подскочил биткоин. В связи с этим криптовалюта дешевеет.

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