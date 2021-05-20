Утром в четверг, 20 мая, у завода "Антонов" в Киеве выстроилась очередь журналистов. Они ожидают регистрации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пресс-конференция, посвященная двухлетию каденции Зеленского, состоится в Киеве на ГП "Антонов" по адресу: ул. Академика Туполева, 1.

Начало регистрации было заявлено на 10:30. Десятки журналистов ожидают своей очереди. По состоянию на 10:55 их уже начали запускать на территорию предприятия. Отметим, что пресс-конференция по плану стартует в 12:00.

Напомним, "Страна" писала о том, почему в этом году выход Зеленского к журналистам пройдет на авиазаводе и что об этом думают сами представители СМИ.

Кроме того, мы сообщали, что пресс-конференцию Зеленского в этом году вместо объявившей об отставке Мендель будет модерировать руководитель Департамента информационной политики Офиса президента Украины Ирина Победоносцева.

Также мы писали, что Офис президента отказал каналу "Перший незалежний" в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского.

"Страна" анализировала, что обещал украинцам Владимир Зеленский на своих прошлых пресс-конференциях.