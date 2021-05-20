В индийских штатах Раджастан и Телангана объявили об эпидемии редкой инфекции мукормикоза ("черной плесени") из-за роста новых случаев болезни.

Об этом сообщает индийская газета The New India n Express.

Главный министр здравоохранения Раджастана Ахил Арор подписал уведомление, в котором говорится о создании специального отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха из-за увеличения числа больных.

"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект Covid-19. Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации по всему штату", - говорится в уведомлении.

По его данным, в штате Раджастан у около сотни пациентов выявили это заболевание.

Справка. Мукормикоз - очень редкая инфекция, которая характеризуется развитием в лимфатических узлах и лёгких язв и некрозов, что приводит к смерти. Она вызвана влиянием мукорной плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Болезнь может быть опасной для жизни диабетиков или людей с иммунодефицитом, таких как больные раком или людей с ВИЧ/СПИДом.

Напомним, в Индии не утихает вторая волна Covid-19. Индийский штамм коронавируса отличается агрессивностью. Среди заболевших много тяжелых случаев, повышенная смертность. Врачи сообщают о целой серии случаев таких новых симптомов, как грибковое заболевание и ухудшение зрения, вплоть до слепоты.

Индийский штамм выявили уже Израиле, где болеют даже вакцинированные, и в соседних с Украиной Польше, Чехии, Румынии. "Страна" подробно рассказывала об особенностях коронавирусного "мутанта", который вызывает мукормикоз.

Также мы писали, что в соседней с Украиной России впервые выявили индийский штамм коронавируса.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения внесла индийский штамм коронавируса в перечень "опасных вариантов" инфекции, которые представляют угрозу на глобальном уровне.