Верховная Рада Украины на заседании 20 мая назначил Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины

Ляшко выступил перед депутатами. В своем выступлении он указал на необходимость производства медпрепаратов на украинских мощностях, чтобы провостоять пандемиям, расширить программу доступных лекарств, указал, что профилактика всегда лучше, чем лечение.

"До конца 2021 года все, кто захочет вакцинироваться, смогут это сделать", - среди прочего пообещал Ляшко

"За" проголосовали 262 депутата.

Слуга народа - 224, За будущее - 15, Доверие - 18, внефракционные - 5 голосов.

После голосования Ляшко зачитал торжественную присягу.

Напомним, Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова 18 мая

В отличие от двух других "отставников" - министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, - Степанов отказался писать заявление по собственному желанию. В связи с этим в пятницу, 14 мая, представление о его увольнении подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Позже бывший глава МОЗ Украины Степанов связал свое увольнение с выбиванием денег на медицину у Шмыгаля. По его словам, премьер-министру якобы не нравились требования касательно увеличения финансирования медицины.

Ранее "Страна" писала, чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ