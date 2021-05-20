Украинский самолет Ан-124, оператором которого является украинская компания "Антонов", перевез истребители МиГ-29 из Беларуси в Сербию через воздушное пространство стран-членов ЕС в обход антибелорусских санкций.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

О том, что в перевозке белорусских истребителей был задействован украинский самолет, свидетельствует тот факт, что он совершил техническую посадку в Будапеште. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Венгрии.

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам", - говорится в нем.

По данным венгерского ведомства, самолет вылетел из страны утром 17 мая и направился к конечному пункту назначения в Сербии "после дополнительных поставок и ремонта деталей".

Это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано в комментарии заявил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов", - сказал он.

По его словам, общая позиция ЕС устанавливает восемь критериев для оценки риска заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение страной назначения прав человека и международного гуманитарного права, а также риски для регионального мира, безопасности и стабильности.

"Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается на усмотрение государств-членов. Осуществлять контроль должны национальные органы", - заявил Петер Стано.

Напомним, в феврале 2021 года Европейский союз на год продлил санкции против Беларуси.

Также мы писали о том, что США ввели санкции против ключевых белорусских экспортеров после заявлений о подготовке покушения на Лукашенко.